Top 10 Rheinland: Rheinberger Runde

Diese Inliner-Route ist etwa zwölf Kilometern lang. Die Route beginnt in Rheinberg-Orsoy, Hafendamm (nähe Grundschule). Von dort aus geht es über Hafendamm und die Straße Drießen Richtung Eversael. Etwa 300 Meter hinter der Einfahrt zum NIAG-Rheinhafen biegt man von der Straße nach links in einen asphaltierten Feldweg (Grüner Weg) ab, er führt weiter bis zur Straße Rüttgersteg. Dort weiter nach rechts in den Rüttgersteg Richtung Eversael, vor Eversael biegt man wiederum links in einen asphaltierten Feldweg ab. Man kommt kurz vor Budberg aus und rollt weiter über die Eversaeler Straße, kreuzt die Rheinberger Straße (L155), gegenüber geht es in einen Feldweg, der in die von-Büllingen-Straße mündet. Weiter Richtung Budberger Friedhof. Dort geht es weiter über die Raiffeisenstraße, nach etwa 200 Metern rechts abbiegen in die Wolfskuhlenallee, dem Verlauf folgen bis zum Reitweg. Dann nach links in den Reitweg und immer geradeaus, durch Vierbaum und Orsoyerberg. Dort wird der Reitweg zum Kuhdyk – Landstraße 10 - und führt letztendlich wieder nach Orsoy.