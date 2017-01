Top 10 Rheinland: Rheinberger Wochenmarkt

Der Rheinberger Wochenmarkt findet dienstags und freitags auf dem Großen Markt in Rheinberg statt. In einem stilvollen Ambiente zwischen dem Alten Rathaus, der St.-Peter-Kirche und den schönen Bürgerhäusern – überwiegend Gebäude, die mehrere hundert Jahre alt sind. Der Rheinberger Markt wird erstmals 1293 urkundlich erwähnt. 1409 ist bereits von einem Wochenmarkt am Dienstag die Rede. Alte, noch heute verwendete Straßenbezeichnungen verweisen auf die historischen Rheinberger Märkte: vor allem Holz- und Fischmarkt, aber auch der Entenmarkt.

Das Besondere: In Rheinberg begleitet das ehrenamtliche Stadtmarketing die Markttage zuweilen mit Sonderaktionen. Der Markt bietet ein solides Angebot: Obst- und Gemüse, Wurstwaren, Fisch, Blumen, Textilien etc.

Der Rheinberger Wochenmarkt ist klein, aber fein. Seit kurzem gibt es neue Zeiten, um auch Berufstätigen die Chance eines Marktbesuchs zu ermöglichen: Seit März findet er dienstags nicht mehr vor-, sondern nachmittags statt (und das mit Erfolg), freitags nach wie vor vormittags.