Top 10 Rheinland: Rheingärtchen

Das Rheingärtchen befindet sich im Stadtteil Pempelfort und ist mit einer Größe von 5000 Quadratmeter eine der kleinsten denkmalgeschützten Anlagen Düsseldorfs. Bis heute ist die Anlage in allen wesentlichen Strukturen fast unverändert erhalten geblieben. An dem von japanischen Kirschen flankierten Zugangsweg und den rechtwinkligen Rasenfeldern mit langgestreckten Blumenrabatten schließt sich ein ovales Wasserbecken an, in dem die Skulptur der "Wasserträgerin" von Bildhauer Bernhard Sopher steht.