Top 10 Rheinland: Rheinische Kartoffelsuppe

Mal grob, mal gut püriert, mal dickflüssig, mal dünn und oft cremig: Die Kartoffelsuppe ist eine typische, rheinische Spezialität. Sie gibt es überall. Und das in unterschiedlichen Variationen. Besonders gefragt ist sie an kühlen Wintertagen – und bei Menschen, die auch mal auf Fleisch verzichten können. Denn: Im Rheinland wird sie oft auf Wunsch auch ohne Wurst- oder Speckeinlage serviert. Die Suppe besteht aus zahlreichen Gemüsesorten wie Kohlrabi, Möhren, Lauch und – selbstverständlich – aus Kartoffeln. Die originale Kartoffelsuppe ist übrigens nur teilweise püriert, schließlich will man beim Essen auch noch einzelne Zutaten schmecken können. Im Rhein-Kreis Neuss zählt die Kartoffelsuppe zu den beliebtesten gut-bürgerlichen Gerichten und zu den „Evergreens“ in sämtlichen Kantinen. Außerdem wird sie gerne in den alten Brauhäusern der Neusser Innenstadt serviert.