Top 10 Rheinland: Rheinkamper Rundlauf

Wer sonntags mal das nördliche Moers auf Inlinern kennenlernen möchte, sollte sein Auto auf dem Parkplatz Mühlenstraße abstellen, die Schuhe schnüren und sich dann in Richtung Rheinberger Straße machen. Der Straße bis zur Kreuzung mit der Verbandsstraße folgen und dann links abbiegen. In Repelen kurz vor dem Autobahnkreuz links auf die Kamper Straße abbiegen. Am Ende links in die Mühlenstraße fahren, dort steht dann das Auto. Insgesamt ist die Strecke 13 Kilometer lang.