später lesen Top 10 Rheinland Rheinpark Teilen

Twittern







Der Klassiker unter den beliebten Freiluftadressen ist der Rheinpark nahe dem Tonhallenufer – und das merkt man. Bei schönem Wetter sind die Wiesen hier voll – aus gutem Grund. Hat der Rheinpark in Pempelfort doch einen klaren Vorteil gegenüber anderen Parkanlagen: Wer das Essen oder die Getränke vergessen hat, der kann sich nebenan an den Rheinterrassen oder am gelegenen Kiosk an der Kaiserswerther Straße noch mit Proviant eindecken und bekommt hier auch bei hohen Temperaturen garantiert noch ein frisch gekühltes Bier.