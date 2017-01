später lesen Top 10 Rheinland Rheinpromenade Monheim am Rhein Teilen

Twittern







Die Aussichtsplattform mit den vier Liegen an der Rheinpromenade (gegenüber der Wasserachse Gewerbegebiet Rheinpark) bietet zwei gleich drei gute Voraussetzungen für eine Aussöhnung. Der Blick auf den Rhein, die Schiffe und die grünen Auen auf der anderen Rheinseite öffnet das Herz und vermittelt dem Betrachter ein Gefühl der Ruhe. Über den Köpfen klappern die Hissseile an den Fahnenmasten im Wind, so dass man sich fast an der Küste wähnt. Zwar fließt hinter dem Aussichtspunkt der Verkehr, aber ein bisschen soziale Kontrolle schützt auch vor hässlichen Szenen, sollte die Aussöhnung nicht gelingen. Eine gelungene Wiedervereinigung kann man dann mit einem Schloss besiegeln, das man an das Geländer anbringt. Von solchen Liebesbekundungen zeugen zahlreiche Vorhängeschlösser.