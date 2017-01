später lesen Top 10 Rheinland Rheinturm Düsseldorf FOTO: Jürgen Bauer FOTO: Jürgen Bauer Teilen

Düsseldorf, wie man es sonst nur kurz beim Anflug im Blick hat. Das bietet der Rheinturm, mit 240,5 Metern das höchste Bauwerk der Landeshauptstadt. Bei klarem Wetter eröffnet er einen wunderschönen Ausblick weit in die Region hinein, bis zum Bergischen Land oder nach Köln. Der Rheinturm wurde 1982 fertiggestellt, er besitzt in 172,5 Metern Höhe ein Restaurant, das sich stündlich einmal um die eigene Achse dreht. Darunter befinden sich ein Selbstbedienungsrestaurant sowie eine Aussichtsplattform, von der sich Düsseldorf im Detail in den Blick nehmen lässt. Neu ist die Bar & Lounge M 168 – sie ist nach eigenen Angaben derzeit die höchste in Deutschland. Einmalig ist die Funktion der Bullaugen des Rheinturms: 39 seiner 62 Bullaugen bilden, getrennt durch Flugsicherungsleuchten, in drei Höhenabschnitten über den 160 Meter langen Schaft des Turms eine Dezimaluhr.