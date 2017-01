Top 10 Rheinland: Rheinufer bei Grimlinghausen

Denn auch in Neuss gibt es zwischen Uedesheim und Grimlinghausen mehrere Restaurants, die ihren Gästen auf Terrassen die Möglichkeit bieten, den Rhein aus unmittelbarer Nähe zu beobachten.

Empfehlenswert ist insbesondere ein Spaziergang am Yachthafen oder auf dem Deich, auf dem mehr als 30 verschiedene Wildblumen wachsen. Zum Einkehren lädt dort das Café und Restaurant „Panorama“ des Neusser Rudervereins: eine der schönsten Terrassen überhaupt in Neuss. Geöffnet hat das Lokal dienstags bis sonntags von 12 bis 22 Uhr. Ein Besuch lohnt sich auch ein Besuch im Bürgerhaus „Reuterhof“ (täglich geöffnet von 11 bis 23 Uhr). Das Besondere: Im Juli und August wird auf der Terrasse dieses Lokals immer donnerstags gegrillt. Besucher sollten sich an diesen Tagen allerdings anmelden.

Wer sich zwischen Grimlinghausen und Uedesheim am Rheinufer bewegt, kann eine wunderschöne Aussicht genießen. Immer wieder ziehen große Frachtschiffe vorbei. Unterwegs ergeben sich mehrere Möglichkeiten, einzukehren. Der Rhein bei Grimlinghausen ist also bestens auch für längere Ausflüge geeignet.