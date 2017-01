später lesen Top 10 Rheinland Rheinufer in Wesel FOTO: Ekkehart Malz FOTO: Ekkehart Malz Teilen

Das weitläufige Rheinufer in Wesel ist ein idealer Ort, um Drachen in die Lüfte steigen zu lassen. Je nach Wind- und Wetterlage können hier die großen Grünflächen genutzt werden – Angst haben, dass sich die bunten Windfänger in die Quere kommen, muss man hier nicht. Denn Platz gibt es mehr als genug.