Top 10 Rheinland: Rheinwiesen im Duisburger Süden

Rheinwiesen im Duisburger Süden FOTO: Andreas Probst

Die Auen am Rhein laden nicht nur zum Wandern mit schöner Aussicht auf den Fluss ein, sie bieten auch Gelegenheit, zum Teil seltene Vögel zu beobachten. Die Rheinwiesen in Mündelheim sind nämlich auch als Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Schöne Ausgangspunkte sind die Gaststätte Kreifelts (Am Seltenreich/ Ecke Kegelstraße) und das „Bauerncafé“ Ellerhof am Rheinfeldsweg.