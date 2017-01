später lesen Top 10 Rheinland Rheydt Grundschule Heyden Teilen

Twittern







Die Vorbereitungen sind mindestens so spannend wie der Martinstag. Jahr für Jahr entstehen im Unterricht an der Grundschule Heyden die phantasievollsten Kreationen. Die Krümelmonsterlaternen die in der Kleisterwerkstatt gefertigt wurden, sehen nicht nur toll aus sondern sind dank einer aufwendigen Kaschiertechnik mit Seidenpapier und Kleber auf Luftballons - klassisches Papiermaché – auch noch ausgesprochen stabil. Am 12. November von 17 Uhr bis 19 Uhr.