Top 10 Rheinland: Richie’n’ Rose

Gleich zwei Burger-Läden betreiben Richard Nicolaus und seine Lebensgefährtin Rosina Fuchs. Daher der Name Richie n‘ Rose. Beide Restaurants sind ähnlich eingerichtet - ziemlich rustikal mit blanken Holztischen und schlichten Bänken.

Und es herrscht Selbstbedienung: Der Gast geht an die Kasse, bestellt seinen Burger & Beilagen sowie die Getränke,. Letztere holt er sich dann aus dem Kühlschrank. Derweil wird in der Küche gebrutzelt und irgendwann der Name des Bestellers aufgerufen – Essen ist fertig. Das kann manchmal zu Irritationen führen, wegen Namensgleicheit oder so. Aber das Personal hilft gerne und bringt manchmal auch die Teller an den Tisch.

Adressen: Richie’n’ Rose, Belsenstraße 3

Richie’n’Rose, Konkordiastraße 89

Richard Nicolaus, ehemaliger Koch im Edel-Restaurant km 747, ist in seinen Burgerläden zurück zu seinen Wurzeln gegangen. Der ehemalige Ingenieur war einst offizieller Tourkoch der Toten Hosen und für seine Frikadellen berühmt jetzt sind es seine Burger. Und nicht nur die. Die Süßkartoffel-Fritten sind eine Wucht. Bei den selbstgemachten Saucen fällt die Wahl schwer. Eine ist besser als die andere. Und was die Burger sie gibt es mit und ohne Fleisch, aus edlem Rinderhack oder Schwein – mit Käse nach Wahl , mit Avocado, oder das Patty aus Kalbsfleisch mit Trüffel. Wir sind schließlich in Düsseldorf. Kurz um: Jeder kann, wenn er will seinen Burger auch noch frei gestalten