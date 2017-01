Top 10 Rheinland: Riethrather Hof, Langenfeld

Seit drei Generationen bewirtschaftet die Familie Weeger den Riethrather Hof im nördlichen Langenfeld. Direkt an der Stadtgrenze zu Hilden liegen die Erdbeerfelder, auf denen die Sorten Lambada, Sonata, Rumba, Korona oder auch Elsanta gedeihen.

Direkt vom heimischen Acker: Frischer kann gekauftes Obst nicht sein. Zu haben sind die roten Früchtchen im eigenen Hofladen in Langenfeld; sowie an Verkaufsstellen in Hilden (Walder Straße) und Solingen (Bonner Straße). Wer möchte, kann sie aber auch selber täglich zwischen 9 und 19 Uhr frisch vom Feld pflücken. Die Sorte Elsanta mit leicht orangerotem Fruchtfleisch ist besonders beliebt; sie schmeckt süß, hat ein ausgeprägtes Aroma und einen vergleichsweise hohen Vitamin C-Gehalt.