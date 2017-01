später lesen Top 10 Rheinland Rios Teilen

Die Rio-Bar ist nicht einfach eine Kneipe, sondern ein Lokal mit vielen Gesichtern und entsprechender Musik-Beschallung. Momentan beispielsweise „is o’zapft“, sprich: in Krachledernen wird bei Maß und mit viel Gaudi gefeiert, bis der Arzt kommt. Als nächstes steht als moderne Interpretation des Erntedankfestes eine Halloween-Party an. Riesentrubel auch während der Übertragung wichtiger Fußball-Ereignisse, beim Darts, Kicker und Billard und vor allem immer dann, wenn Bands die Bühne entern, um live und in Farbe zu unterhalten.