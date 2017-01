später lesen Top 10 Rheinland Rock-it-Festival - Moers FOTO: Klaus Dieker FOTO: Klaus Dieker Teilen

Twittern







Das "Rock it Festival" steigt ab dem 19. Februar im Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 in Moers. Das erfolgreiche Festival für junge Bands hat im Veranstaltungsreigen der Moerser Jugendkultur schon Tradition. In der Halle des Jugendkulturzentrums spielen unter anderem Captain Disko, Kochkraft durch KMA, Betrayers Of Babylon, Und wieder Oktober sowie die Zweitplazierten des Clash of Bands Contest, der im Januar erstmals im Bollwerk 107 über die Bühne ging. Das Festival startet am Freitag, 19. Februar, um 18 Uhr, in der Halle des Bollwerks 107 und wird am Samstag fortgesetzt. Der Eintritt ist frei.