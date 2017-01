später lesen Top 10 Rheinland Rockschicht in Viersen Teilen

Twittern







Die Rockschicht ist ein noch recht junger Verein mit eigenem Konzertgelände für verschiedene kulturelle Veranstaltungen. Hier gibt es Konzerte, Band Contests, aber auch das Anmieten des ca. 200 m² großen Veranstaltungsraums für private Feiern ist möglich. In der genutzten Halle endete 2012 das Projekt der "Klangfabrik", ein Techno-Club. Danach erfolgte der Umbau zum „Rockschuppen“, und zwar old-school ohne Schnickschnack. Mittlerweile finden in der Halle, die Platz für rund 150 Besucher bietet, monatlich drei bis vier Veranstaltungen statt, darunter einmal im Monat, immer am ersten Samstag, die sogenannte "Dorfdisko". Dazu kommt eine jährliche Konzertreihe.