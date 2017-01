später lesen Top 10 Rheinland Rodeln und Skifahren am Brodtberg Teilen

Wenn man in Remscheid Rodeln oder sogar bei genug Schnee Skifahren möchte, ist der Hang am Brodtberg genau richtig. Mit 378 Metern ragt der Berg so hoch empor wie keine andere Erhebung in Remscheid. Der Hang verfügt sogar über Skilift, der allerdings nur bei sehr guter Wetterlage geöffnet hat und anfällig für Defekte ist. Wintersportler sollten also auch bereit sein, den Hang selbst zu überwinden.