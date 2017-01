später lesen Top 10 Rheinland Römer-Therme Dormagen FOTO: Linda Hammer FOTO: Linda Hammer Teilen

Ganzjährig geöffnetes Freibad mit Wassertemperatur von etwa 29 Grad. Die Bahnen in den Schwimmbecken sind circa 8x 50 Meter groß, stets werden zwei bis vier Extra-Bahnen für Sportschwimmer abgegrenzt. Wer möchte, kann sich dort auch an Massagedüsen den Rücken massieren lassen. Auch Luftsprudelsitze sind vorhanden. In einem separaten Becken können Kinder dort das Schwimmen lernen. Vor Ort gibt es eine schöne Liegewiese, die von einem alten Baumbestand umrandet ist. Die Parkplätze vor dem Bad sind kostenfrei.