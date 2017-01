später lesen Top 10 Rheinland Rohrdommelfläche: Ein Paradies für Vogelbeobachter Teilen

Twittern







Ein Fernglas und Geduld: Mehr brauchen Vogelliebhaber an diesem Wasserblick (Nummer 10) in der Nähe der Leuther Mühle nicht. Von der Boebachtungshütte aus ist das Leben in den offenen Gewässern und im Schilf einzusehen. Hier brüten und leben etwa Teich- und Sumpfrohrsänger, Rohrammer, Zwergtaucher und Rohrdommel. In der "Roten Liste" war die Rohrdommel bereits als ausgestorben aufgeführt. Vor sieben Jahren startete die Biologische Station ein spezielles Rohrdommelprojekt an der Leuther Mühle, um den Vögeln Brut- und Lebensraum zu geben. Die bisherigen Erfahrungen sind positiv.