Top 10 Rheinland: Rosengarten im Stadtmuseum

Der Rosengarten am Stadtmuseum ist ein kleiner sehenswerter Garten, der mit Ausnahme von Aschermittwoch das ganz Jahr über zur Einkehr einlädt.

Wer durch das schmiedeeiserne Tor tritt, sieht zur Linken ein Wandrelief, das Kurfürstin Anna Maria Luise Medici präsentiert. Im Garten selbst kann man im Schatten mächtiger Buchen wandeln und sich von Hummeln in die pure Erholung summen lassen.

Aufgeteilt ist die kleine Gartenanlage in 16 quadratische Felder, die 3,20 mal 3,20 Meter messen. In ihrer Mitte zeigt eine Sonnenuhr, was die Stunde geschlagen. Der Duft der Rosen und von Lavendel ist betörend.