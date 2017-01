später lesen Top 10 Rheinland Rosenmontagszug in Ratingen Teilen

An die hunderttausend Menschen aus der ganzen Region säumen den Weg des Närrischen Lindwurms durch die Innenstadt. Um die 100 Zugnummern sind es immer, die vergeben werden. Den Abschluss bildet traditionell der Wagen des Prinzenpaares. Der Vorteil des Ratinger Zuges: Er beginnt immer schon um 10.11 Uhr und dauert knapp zwei Stunden. Wer will, kann danach also noch nach Düsseldorf fahren. Außerdem gibt es am Marktplatz eine Moderation, die auch Nicht-Jecken mit nötigen Infos versorgt.