Top 10 Rheinland: Route gegen das Vergessen

An zwölf Stationen im Stadtgebiet und in der Umgebung von Erkelenz erzählen Erinnerungstafeln von Ereignissen der regionalen Geschichte in der Zeit des NS-Regimes. Gefahren wird in der Innenstadt zunächst zur einstigen NSDAP-Zentrale und zu dem Ort, an dem früher die jüdische Synagoge stand. Außerorts werden der jüdische Friedhof in Lentholt und auch das ehemalige Internierungs-Ghetto angefahren, in das die Erkelenzer Juden vor der endgültigen Deportation in die Vernichtungslager gebracht wurden.