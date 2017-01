später lesen Top 10 Rheinland Rudas Studios Teilen

Im Herzen des Düsseldorfer Medienhafens befindet sich der moderne Live-Club. Besonders bekannt ist er für die Auftritte der vielen neuen und vor allem originellen Künstler, welche in Live-Gigs im Club auftreten. Hauptsächlich R'n'B und Commercial House leben in exzellenter Tonstudio Akustik auf, aber auch andere veranstaltungsabhängige Musikrichtungen. Jugendliche trifft man in dem Club nicht an, das Durchschnittsalter in den Rudas Studios liegt bei 25 oder älter