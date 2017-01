Top 10 Rheinland: Rund um den Ulenbergpark

Route: Fleher Straße - Ulenbergstraße - um den Freizeitpark - Rheinufer

Dieser Kurs im Stadtteil Flehe verläuft am Fuß der Fleher Brücke, über die die A46 in Richtung Neuss führt. Die drei Kilometer lange Runde verläuft auf Asphalt rund um den Freizeitpark an der Ulenbergstraße mit seinen diversen Sportanlagen. Am Fleher Deich kommt man kurz in die Nähe des Rheins – dann geht es wieder zurück. Die Runde ist relativ leicht zu finden und verläuft über Wege in gutem Zustand – die Strecke gehört deshalb zu den vom Sportamt empfohlenen.

Ein anständiger Kurs, wenn man keine zu weite Anfahrt hat.