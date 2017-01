später lesen Top 10 Rheinland Rund um die Halde Norddeutschland FOTO: Marco Büren FOTO: Marco Büren Teilen

Für Auswärtige bietet sich der Parkplatz an der Halde Norddeutschland als Startpunkt an. Allerdings muss man von hier entweder ein paar Meter in östlicher Richtung am Haldenfuß entlang über einen für Inliner nicht befahrbaren Fußweg staksen oder an der Geldernschen Straße entlang bis zu Einmündung Dongstraße fahren. Von dort geht es zunächst in nördlicher Richtung, dann nach links in den Donger Schulweg und über den Anrathsweg bis zur Rayer Straße. Der folgen wir etwa drei Kilometer lang nach links (Achtung: Schlaglöcher) bis zur Geldernschen Straße, der wir nach rechts bis zur Ampel folgen. An der Ampel queren wir die Geldernsche Straße und nehmen einen Feldweg längs der Lintforter Straße in südlicher Richtung. Sollte die Trasse wegen Verschmutzung nicht befahrbar sein, was igelegentlich vorkommt, notfalls auf den Randstreifen der Lintforter Straße ausweichen! Hinter dem Boschhof queren wir die Hochkamerstraße und biegen nach links in die Gartenstraße ein. Jetzt kommt eine kleine Abfahrt mit anschließender Rechtskurve. Wer sicher auf seinen Rollen steht, muss nicht bremsen, weil es anschließend sofort wieder leicht bergauf geht. Nach links in die Weichselstraße einbiegen und über Hochstraße und Weserstraße (Achtung: Verkehr!) zur Geldenrnschen Straße zurück. Wer mag, kann die Geldernsche Straße queren und noch einen Abstecher zur Dongmühle und das angrenzende Waldgebiet machen. Alle Strecken bis zur A57 sind problemlos zu fahren. Die Halde bietet eine gute Orientierung. Ansonsten an der Kreuzung Weserstraße/Geldernsche Straße nach links abbiegen und der Geldernschen Straße zurück zum Parkplatz folgen. Distanz: 10 Kilometer.