Top 10 Rheinland: Rund um Wesel

Es geht über den Deich und vorbei am Flugplatz, um dann zurück zur Stadt zu gehen.

Schön an dieser Runde ist die Vielfalt: An der Fischertorstraße kann man in die Kleingärten lunkern und Grün sehen, am Rhein Schiffe gucken, sich auf dem Deich den Wind um die Nase pusten lassen. Schön auch: Der Spaziergänger hat fast durchgehend den Dom im Blick.