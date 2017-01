später lesen Top 10 Rheinland Ruricher Weihnachtsmarkt Teilen

Der rührige Ruricher Karnevalsverein Rurblümchen 1949, der im Ort nicht nur die Narretei auf die Beine stellt, veranstaltet am Samstag, 21. November, 11 bis 20 Uhr, am und im Jugendheim Malefinkstraße (Sportplatz) den Weihnachtsmarkt mit Hobbykunst in geschmückten Buden, festlichen Gestecken und einer Tombola. Besucher können sich mit Getränken, Kuchen und Grillwurst stärken.