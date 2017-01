später lesen Top 10 Rheinland Rurufer-Radweg Teilen

Der internationale Rurufer-Radweg begleitet das Flüsschen vom Hohen Venn (Belgien) bis an die Maas bei Roermond. Durch den Kreis Heinsberg verlaufen 27 Kilometer. Bänke laden zum stillen Verweilen ein. Von Effeld aus sind es nach dem Grenzübertritt noch zwölf Kilometer bis zur Mündung der Roer, so heißt das Flüsschen "drüben", in die Maas.