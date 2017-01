später lesen Top 10 Rheinland Rustica Grill FOTO: Gözde Macit FOTO: Gözde Macit Teilen

Nicht, dass es am guten "halben Hähnchen mit Pommes" in Mönchengladbach mangeln würde, aber ein lecker gewürztes Hähnchen war doch bisher schwer zu finden. In Rheydt gibt es beim "Rustica Grill" grandiose Fritten mit saftigem Hähnchen und toller Soßen- und Salatauswahl. Es stehen ein paar Tische mit Barhockern bereit, wo man es sich schmecken lassen kann.