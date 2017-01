später lesen Top 10 Rheinland Sackerhof, Ratingen Teilen

Das Wetter schreibt die Zeit vor. Und die ist nun reif für das erklärte Lieblingsobst namens Erdbeere. Die verlockenden Früchtchen eignen sich bekanntermaßen zum sofortigen Verzehr, als vitaminreiche Zugabe fürs morgendliche Müsli, köstliches Dessert oder in der Bowle. Damit für alle Rezepturen genügend Beerenvorrat herrscht, kann bei Heike Zimmermann am Sackerhof nach Herzenslust geerntet werden. Wahlweise in den mitgebrachten Eimer oder in eine der Leihkisten. Abgerechnet wird am Ende, das Kilo schlägt derzeit mit 3 Euro zu Buche.