Top 10 Rheinland: Salvatorkirche Duisburg

Die neugotische Salvatorkirche ist zugleich Duisburgs repräsentative Stadtkirche, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus. In der Salvatorkirche wird an Heiligabend zu drei ganz unterschiedlich gestalteten Gottesdiensten eingeladen: