Top 10 Rheinland: Samstags im Park 

An jedem Samstag in den Sommerferien wird aus der Rasenfläche am Wasserturm im Stadtpark eine Bühne. Immer um 15 Uhr baut dort ein Kindertheater seine Kulissen auf – vielfach sind es Figurentheater, die mal moderne Geschichten aus dem heutigen Alltag, mal Märchen aus vergangenen Zeiten für Kinder ab vier Jahren spielen.