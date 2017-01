später lesen Top 10 Rheinland Sandstrände in Lörick Teilen

Wer es etwas abgeschiedener mag, der trifft sich an den idyllischen, linksrheinisch gelegenen Sandstränden in Lörick. Umrandet vom kleinen Yachthafen reihen sich hier unter Schatten spendenden Bäumen kleine, ruhige Sandeinbuchtungen aneinander. Nicht ohne Grund wird dieser Rheinabschnitt auch als "Klein Hawaii" bezeichnet. Wer hier seine Picknickdecke ausbreitet, der sollte jedoch im Voraus gut planen – dank der einmaligen Lage inmitten von Grün findet man an den Rheinstränden in Lörick nicht so schnell einen Supermarkt.