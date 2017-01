später lesen Top 10 Rheinland Sankt Vincentius Dinslaken FOTO: Martin Büttner FOTO: Martin Büttner Teilen

In der katholischen Kirche Sankt Vincentius in Dinslaken ist die Christmette am Heiligen Abend immer etwas ganz Besonderes. Das warme Kerzenlicht lässt den kunstvoll geschnitzten Hochaltar weihnachtlich leuchten. Der Kirchenchor singt. Und die Seifert-Orgel tönt in den festlichsten Klangfarben. Beginn: 22 Uhr, davor um 17 Uhr Familenchristmette mit dem ND-Flötenkreis, 15.30 Uhr Krippenfeier.