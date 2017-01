später lesen Top 10 Rheinland Sauerbraten "op rheinische Manier" Teilen

Früher haben ihn die Großmütter oft aus Pferdefleisch zubereitet. Doch diese Zeiten gehören längst der Vergangenheit an. Heute besteht der klassische "Surbroode" aus Rindfleisch. Das Gericht steht auf fast allen Speisekarten gut-bürgerlicher Restaurants im Rhein-Kreis Neuss und zählt sicher zu den beliebtesten Spezialitäten der Region. Das kulinarische Geheimnis – so berichtet es auch der Ex-Rommerskirchener und Fernsehkoch Horst Lichter – liegt in der zarten Harmonie von Süß und Sauer. Gekonnt geschmort, zergeht der Braten auf der Zunge. Für den besonderen Geschmack sorgen eine Mischung aus Rotwein und Essig sowie eine gute Würze. So haben ihn auch schon vor Jahrzehnten die Großmütter im Raum Köln zubereitet. Zum Sauerbraten passen am besten Kartoffeln oder Knödel, Rotkohl sowie Apfelkompott. Interessant: Im Raum Dormagen wird der Sauerbraten manchmal sogar mit Altbier zubereitet.