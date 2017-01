später lesen Top 10 Rheinland Sauna im life-ness Teilen

Für Sonnenanbeter ist der Winter keine schöne Zeit. Wer es trotzdem heiß haben will ohne weit reisen zu müssen, geht in die Sauna im life-ness. Unter dem Motto "Einkehren und Wohlfühlen" erwartet die Besucher dort eine 1700 Quadratmeter große Saunalandschaft. Neben einer finnischen und einer Blockhaus-Sauna gibt es auch ein Warmluftbad mit Helarium. Wer sich nach einem Saunagang abkühlen will, kann dies im eigens dafür eingerichteten Kaltwasser-Bereich tun. Aber auch ein Gang nach draußen in den schön eingerichteten Saunagarten kein Problem – dank einem von unten beheizten Rundweg. Vor dem nächsten Saunagang können Besucher ein wenig im „Wintergarten der Stille“ entspannen.