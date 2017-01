später lesen Top 10 Rheinland Sauna und Wasserwelt "Aqua-sol" in Kempen FOTO: Wolfgang Kaiser FOTO: Wolfgang Kaiser Teilen

Das "Aqua-sol" in Kempen bietet für jeden Schwimm-Typ etwas: Im großen Sportbecken mit Sprunganlage und bei 28 Grad Temperatur tummeln sich die Ambitionierten. Die kleinen Badegäste lockt das Kinderbecken, in das auch das Ende der großen Röhrenrutsche führt. An jedem Samstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr (Oktober bis April) lädt der "Spielnachmittag" Familien und Kinder mit großen aufblasbaren Spielgeräten im Wasser zum Spielen und Planschen ein. Palmen, Sand, Schiffe, Meer, tropische Vögel, Wasserfälle und Felsen versetzen die Badegäste in Urlaubsstimmung. Entspannung ist auch auf den "Sprudelliegen" im Wasser möglich.