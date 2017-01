später lesen Top 10 Rheinland Saunieren im "Finlantis" Kaldenkirchen Teilen

Entspannen, Auszeit vom Alltag nehmen. Wo könnte man das besser als bei entspannten Stunden in der Sauna? Das "Finlantis" bietet auf 4300 Quadratmetern finnische Saunakultur sowie einen "Urlaub vom Alltag". Die Anlage ist nordisch inspiriert und bietet eine große Panorama-Außensauna mit 80 Grad für circa 50 Personen sowie zwei kleinere Saunen: die "Sauna der Sinne" mit salzhaltiger Raumatmosphäre bei 65 Grad und die Lapplandsauna mit 90 Grad. Ein Dampfbad (46 Grad) rundet das Angebot ab. Neben dem Außenpool haben Besucher auch einen kostenlosen Direkt-Zugang zum angrenzenden Nette-Bad und können so Schwimmen und Saunieren miteinander verbinden. An jedem ersten Montag im Monat ist Ladies' Spa (außer in den Ferien).