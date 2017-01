später lesen Top 10 Rheinland Saxo Teilen

Wer Heiligabend in Remscheid in geselliger Runde feiern möchte, kann das im Saxo gleich zweimal machen. Am Morgen öffnet die Kneipe zum Frühshoppen, nach der Bescherung zur großen Sause. In aller Regel gehört die Feier an Heiligabend zu den bestbesuchten Tagen im Jahr. Jung und Alt treffen sich. Viele der Gäste tragen noch den Anzug von der familiären Weihnachtsfeier. Die Bar hat übrigens auch an beiden Weihnachtsfeiertagen geöffnet.