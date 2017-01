später lesen Top 10 Rheinland Schadowstraße in Düsseldorf Teilen

Twittern







Über die Schadowstraße in Düsseldorf laufen stündlich über 10.000 Menschen. Die Königsallee in Düsseldorf landete bei dem Ranking mit 4.775 Passanten auf dem 14. Platz. In der Kategorie Luxusmeilen ist sie aber mit Abstand Spitzenreiter vor dem Neuen Wall in Hamburg.