später lesen Top 10 Rheinland Schaephuysener Höhen FOTO: Klaus Dieker FOTO: Klaus Dieker Teilen

Twittern







Bis zu 80 Meter hoch erheben sich die Hügel des Moränenzuges über die Niederrheinlandschaft zwischen den Gemeinden Rheurdt und Kerken. An schönen Tagen kann es zwar belebter werden, vor allem im Bereich des Oermter Berges, aber der Höhenzug bietet zum Glück genug Platz, um die Stille zu genießen, inklusive einem Fernblick, der am platten Niederrhein seinesgleichen sucht. Nach Osten schaut der Spaziergänger weit ins Ruhrgebiet hinein, nach Westen bis zum Rande des Maastals. Wer hier an Werktagen hinkommt, genießt wahre Ruhe und hört höchstens den Höhenwind am Ohr entlangstreichen.