Top 10 Rheinland: Schalenschneider-Kotten, Langenfeld

Der Wiederaufbau des historischen Schalenschneider-Kottens im Volksgarten zeigt das bis ins späte 20. Jahrhundert im Bergischen Land und in Langenfeld ausgeübte Handwerk der Herstellung von Holz-Messergriffen für die Solinger Schneidwarenindustrie. In Langenfeld-Wiescheid hatte im letzten Kotten bis 1988 der Schalenschneider Wilhelm Jacobs gearbeitet; die Werkstatt wurde in den Volksgarten versetzt und ist dort originalgetreu in einem Glasbau zu sehen.