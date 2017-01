später lesen Top 10 Rheinland Schattenplatz am Rhein Monheim Teilen

Twittern







Die Lage am Rhein gilt als Alleinstellungsmerkmal der Stadt Monheim. Deshalb empfehlen wir einen schattigen Baum am Flussufer. Für uns gefunden hat ihn Armin Opherden, der sich - immer auf der Suche nach einem eindrucksvollen Wetterfoto - sehr viel draußen aufhält. Es handelt sich um eine Weide mit sehr ausladender Krone, so dass dort auch eine Gruppe von Menschen guten Sonnenschutz finden könnte. Der Baum steht auf der Höhe des Rheinkilometers 712 in einer Mulde der Wiese. Seine schattenspendende Wirkung kann man etwa bei einer kleinen Wanderung auf dem Neanderlandsteig auskosten, der ja auch durch das Naturschutzgebiet Rheinufer führt.