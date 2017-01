später lesen Top 10 Rheinland Schlösser Quartier Boheme FOTO: Privat FOTO: Privat Teilen

Das Schlösser Quartier Boheme an der Ratinger Straße ist aus der Partyszene nicht mehr wegzudenken. Auch der dazu gehörende Henkel-Saal ist etablierter Treffpunkt: im Karneval, bei Fußballübertragungen, bei Partys am Freitag- oder Samstagabend. Das Schlösser-Alt wird zwar nicht mehr in Düsseldorf gebraut (das Unternehmen gehört mittlerweile zur Radeberger-Gruppe), aber nach wie vor gezapft. Im Restaurant gibt es den ganzen Tag und Abend eine abwechslungsreiche Speisekarte mit Tapas, Salaten, Nudeln und rheinischen Gerichten.