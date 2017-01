später lesen Top 10 Rheinland Schloss Benrath in Düsseldorf FOTO: Andreas Endermann FOTO: Andreas Endermann Teilen

Besuchern ab zwölf Jahren werden bei der Führung "Verborgene Räume" unter anderem die versteckten Dienertreppen gezeigt. So gewinnen die Besucher einen Einblick in den Alltag des Dienstpersonals eines Schlosses und der adligen Bewohner, denen das Leben möglichst behaglich gestaltet werden sollte. Diese Führung sollte vorab online gebucht werden. Außerdem kann im Schloss Benrath eine umfangreiche Sammlung an höfischen Möbeln besichtigt werden. Sonderausstellungen, wie die bis Mitte Oktober dauernde Ausstellung "Giftige Wüste – die Sonora und ihre Bewohner" vermitteln zusätzliches Wissen, hier gibt es auch zu bestimmten Terminen Taschenlampenführungen.