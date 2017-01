später lesen Top 10 Rheinland Schloss Gartrop in Hünxe Teilen

Standesamtliche Trauungen finden im barocken Spiegelsaal des mehr als 700 Jahre alten Schlosses statt. Geheiratet wird hier nicht nur an Werktagen, sondern auch an Samstagen. Auch in der Kapelle kann man sich trauen lassen.