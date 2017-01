später lesen Top 10 Rheinland Schloss Hülchrath Teilen

Das gute an unserer Zeit ist ja, dass man beim Gang in ein Mittelalter-Dorf wie Hülchrath keine Rüstung mehr braucht. Da kriegt man eine Ahnung, warum Biergärten bei den Rittersleuten von einst nicht gerade ein Hotspot waren. In Rüstung in der prallen Sonne sitzen ist einfach… puh. Das Mittelalter-Ambiente von Schloss Hülchrath ist allerdings toll, und dass sie dort heute einen Biergarten führen, ein Glücksfall für manchen Sommerabend. Ganz ohne schwere Rüstung heißt es: "Prost, genießen wir die Leichtigkeit des Seins!".