Top 10 Rheinland: Schloss Hülchrath

Das Mittelalterdorf Hülchrath heimst beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" in schöner Regelmäßigkeit Preise ein. Das liegt auch am Schloss, das den Ortskern prägt. Der Besuch ist jedoch nix für schwache Nerven, schließlich soll dort einst sogar eine Hexe ihr Unwesen getrieben haben. Den Hexenturm gibt es noch heute. Bekannter wäre er vermutlich, wenn sie sich damals beim Entstehen der Sage für ein Knusperhäuschen entschieden hätten. Aber was soll‘s: Schloss Hülchrath ist sehenswert – und an jedem ersten Sonntag im Monat gibt es dort Burgführungen.