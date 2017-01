Top 10 Rheinland: Schloss Myllendonk

Das Schloss Myllendonk ist ein Wasserschloss, das in Korschenbroich nahe der Stadtgrenze zu Mönchengladbach im Ortsteil Herrenshoff am linken Niederrhein zu finden ist. Auf dem zum Schloss gehörenden Areal befindet sich ein 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz.

Leider dürfen die Hunde hier nicht mehr ins Wasser. Aber trotzdem können die Vierbeiner überall frei laufen und mit den anderen Hunden herumtollen. Am Wochenende, wenn es in den anderen Gladbacher Auslaufgebieten für Hunde ziemlich voll wird, ist es in diesem Areal noch nicht so überlaufen.